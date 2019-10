FOURNIER, Madeleine "Mado"



À la Maison d'Hélène de Montmagny, le 23 septembre 2019, à l'âge de 66 ans, est décédée madame Madeleine Fournier, conjointe de monsieur André Létourneau. Elle était la fille de feu monsieur Ernest Fournier et de feu dame Adélaïde Morin. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à lale vendredi 11 octobre 2019, de 19h à 21h30 et samedi, jour des funérailles à compter de 9h.Les cendres seront déposées au Mausolée de Montmagny. Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint André, son fils, Steve Caron (Marie-Andrée Jacques), ses petites-filles adorées, Florence et Béatrice, ses frères et sœurs ; feu Rolland (feu Yvette Coulombe), Thérèse (feu Jean-Guy Bernier), feu Jean-Yves (Édith Bernier), feu Paul-Aimé (feu Léa Nicole), Léopold (Jeanne Dion), Nicole (Réal Godin), Lucie, feu Pauline (Bertrand Roy), Marianne (feu Carol Fournier), Diane (Claude Boulet), Gemma (feu Raymond Bernier), Solange (feu Réjean Lamontagne), Lise (Roger Dubé), Lisette (Raynald Mercier), Marie (Jean Lemieux), Maurice (Denise Boulanger), ainsi que Jason Létourneau et ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Létourneau, ses nombreux neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier Dr Alexandre Lavigne, Dre Annie Mercier et le personnel de la Maison d'Hélène pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison d'Hélène. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la