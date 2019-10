POIRIER, Maurice



Au CHU - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 2 octobre 2019, à l'âge de 89 ans et 2 mois, est décédé monsieur Maurice Poirier, époux de feu madame Simonne Deschênes, fils de feu madame Auréa Gingras et de feu monsieur Napoléon Poirier. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auà compter de 9 h.Il laisse dans le deuil ses enfants: Michel (Chantal Forest) et Johanne (Michel Morin; ses petits-enfants: Patrick (Cynthia Andrews), Geneviève (Steven Lachance) et Vanessa; ses arrière-petits-enfants: Alexandra, Allison et Zach; sa sœur Diane (Claude Ampleman) et feu Colette (son beau-frère et ami de toujours André Caouette); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Deschênes: Roland (feu Jacqueline Nadeau), Pierrette (feu Lorne Pickford) et André (feu Céline Paquet); ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousine et ami(e)s. La famille aimerait remercier le personnel de la résidence l'Auberge Aux 3 Pignons pour leurs bons soins.