GRONDIN, Pauline Hébert



Au CHUL de Québec, le 27 septembre 2019, est décédée à l'âge de 94 ans et 9 mois, dame Pauline Hébert, épouse de feu monsieur Raymond Grondin. Elle était la fille de feu dame Emilia Blais et de feu monsieur Roméo Hébert. Elle demeurait à Sainte-Marie de Beauce, anciennement de Scott.de 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Monique (Michel Fillion), Louise (Loulou), feu Sylvie (Ernest Morin) et Maurice (Pauline Pelletier); ses petits-enfants : Annie Fillion (Daniel Abbott), Eric Fillion (Geneviève Gamelin), Hugo Grenier (Catherine Fortier) et Charles Grenier (Marie Eve Dion); ses arrière-petits-enfants : Frédérick, Jeanne, William, Justin, Édouard, Logan et Alice. Elle laisse également dans le deuil son frère Paulin Hébert (Roberte Pelletier), ses beaux-frères et belles-sœurs ainsi que ses neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du Château Sainte-Marie pour leur dévouement, délicatesse et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bur. 261, Québec (Qc) G2J 1B8, tél. : 418-682-6387.