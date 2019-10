LE BLANC, Dr Roland



Au Domaine St-Dominique, le 7 octobre 2019, à l'âge de 92 ans, est décédé Dr Roland Le Blanc, époux de feu madame Gisèle Brunelle et fils de feu monsieur Auguste Le Blanc et de feu madame Blanche Lacasse. Il demeurait à Québec. Dr Le Blanc laisse dans le deuil ses fils: Roland (feu Madeleine Rancourt), Jean-Serge (Guylaine Lacroix), Michel (Michèle Darveau), Daniel, Étienne-Yves et Pierre-André (Stéphanie Bernier); ses petits- enfants: Gabriel (Pagnol Chobli), Valérie (Jean-Philippe Parent), Catherine (René Roy), Françoise (Simon-Jacques Chouinard), Julien (Audrey Boudreau), Alexandre (Laurie-Anne Petit), Marc-Antoine, Alexandre (Lauriane Pothier), Vincent, Thomas, Éliane et Mathieu; ses arrière-petits-enfants: Maéna, Emma, Émile, Philippe, Charles, Chantal, Naomie et Camille. Il laisse également dans le deuil sa soeur Marie-Thérèse Le Blanc (feu Alderly Mersereau) et ses neveux Paul Mersereau (Valery), Roland Mersereau (Mary) et feu Gary Mersereau, de même que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. Dr Le Blanc ne sera pas exposé.et de là au cimetière paroissial. La famille recevra les condoléances, à l'église, à compter de 13h30 sous la direction de laVous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec. QC G1S 3G3 www.cancer.ca