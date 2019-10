Caroline Dhavernas prête pour la suite

Un an après être devenue mère et quelques mois après avoir bouclé l’aventure Mary Kills People, Caroline Dhavernas est prête à retrouver les plateaux de tournage. « J’ai hâte de recommencer », déclare l’actrice, qui entame cette semaine un nouveau rôle : jurée au Festival du nouveau cinéma.

Rencontrée au Café HangArt, rue Saint-Denis à Montréal, Caroline Dhavernas semble en grande forme. Elle parle avec enthousiasme de cinéma, de télévision, des réseaux sociaux (qu’elle fuit comme la peste) et surtout, du métier qu’elle exerce depuis plus de 30 ans et qui l’allume toujours autant. Sa passion pour l’art dramatique demeure intacte, mais elle s’exprime différemment, précise celle qui s’est illustrée dans des séries américaines comme Wonderfalls et Off The Map.