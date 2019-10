Commission scolaire des Rives-du-Saguenay: Liz Gagné reste en poste

SAGUENAY – Liz Gagné a annoncé jeudi soir qu'elle ne quittera pas la présidence de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay à la suite du jugement dans le dossier de son ancienne directrice générale Chantale Cyr.

Liz Gagné se retire de ce dossier et ne le commentera plus, laissant cette tâche à un commissaire-parent.

Les élus affirment qu'il leur manque des informations pour trancher, notamment en ce qui a trait à la réclamation de Mme Cyr en guise de réparation.

Cette affaire a coûté 600 000 $ à la commission scolaire en frais.

Les commissaires savent que cette affaire ne se réglera pas à coûts nuls, mais ils espèrent le faire au coût le plus bas possible et le plus vite possible.

À la suite de cette assemblée, l'avocat de Chantale Cyr, Me Éric Lebel, compte intervenir auprès du ministre de l'Éducation dès vendredi.

Le juge Guy Roy du Tribunal administratif du travail a été vindicatif envers la commission scolaire dans une décision de 61 pages. Après une audience étalée sur plusieurs mois, il avait conclu que Mme Cyr avait été victime de harcèlement psychologique de la part de Liz Gagné et qu'elle avait été congédiée illégalement.

Une deuxième portion d'audience doit être tenue dans les prochaines semaines afin d'établir les mesures de réparation qui seront appliquées à Chantale Cyr.