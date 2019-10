Constantin veut de l’intensité dès le début du match

Glen Constantin souhaite que ses protégés connaissent un meilleur départ que lors du dernier match contre McGill.

« Lors du premier match, on sortait d’un match émotif contre Montréal et les joueurs étaient à plat en début de rencontre, a mentionné l’entraîneur-chef du Rouge et Or de l’Université Laval qui l’avait emporté par la marque de 37-17.

« On n’avait pas la même intensité même si on avait connu une bonne semaine d’entraînement. Cette fois-ci, on a aussi connu une bonne semaine d’entraînement et il reste à sortir en force. Dans le passé, on a connu des mauvais départs à McGill. Ce n’est pas une excuse, mais il y a peu de monde dans un gros stade vide. »

« Ils nous avaient aussi surpris avec certaines formations, de poursuivre le pilote de Laval. On veut offrir une meilleure performance que lors du premier match dans les trois facettes du jeu comme nous avons pu le faire contre Concordia. Ça ne sera pas le même pointage parce que McGill est plus difficile à jouer à la maison, non pas en raison de la foule, mais ils sont plus physiques et confiants. »

McGill avait connu du succès par la passe, mais n’avait couru qu’une seule fois à l’exception du quart-arrière Dimitrios Sinodinos qui avait conclu la rencontre avec des gains de 41 verges en neuf portées. Constantin parlait d’une offensive unidimensionnelle, jeudi midi, lors de son point de presse.

« Saisir les opportunités »

Les protégés de Ronald Hilaire présenteront-ils une offensive plus équilibrée ? « On a réussi à les surprendre lors du dernier match, ce qui confirme que nous avions un bon plan, a-t-il indiqué. Le pointage a été serré en première demie et on doit saisir les opportunités que Laval va nous offrir et capitaliser. Il faut aussi mieux exécuter. Si on nous donne l’occasion de courir, on va le faire. »

Hilaire disait ne pas savoir si son porteur de ballon numéro un Donovan Martel sera en uniforme, lui qui n’a pas terminé le dernier match contre Montréal.

Parce que McGill n’avait aucunement l’intention de courir, Constantin avait retiré ses deux plaqueurs pour miser sur quatre ailiers défensifs en deuxième demie.

« Il faudra mettre de la pression et enlever la première lecture du quart-arrière, a expliqué Constantin. Leur quart-arrière se transforme rapidement en coureur quand sa première lecture n’est pas là et il faudra bien le contenir dans la pochette. Le porteur de ballon sort sur la passe 80 pour cent du temps quand il est dans le champ-arrière, ce qui ajoute un stress sur leur ligne offensive qui est jeune, mais immense. C’est la plus grosse ligne du RSEQ et peut-être au Canada. »

Meilleur effort demandé

Hilaire souhaite un meilleur effort que lors du match contre les Carabins. « On veut oublier ce match, a-t-il résumé. On n’a pas sorti avec la meilleure énergie principalement en offensive. Montréal avait un plan différent et nous a beaucoup attaqués. Ils ont mis beaucoup de pression sur le quart-arrière pendant tout le match. On peut seulement apprendre de cette expérience.»

McGill sera privé du maraudeur Tristan Fleury suspendu un match pour sa réaction après un plaqué à l’endroit du receveur Carl Chabot des Carabins.

« On appuie la décision du RSEQ, a indiqué Hilaire qui a parlé dans le nez à son joueur à son retour sur les lignes de côté. Il a immédiatement regretté son geste. Ce n’est pas nos valeurs. C’est une leçon de vie pour Tristan et tous les autres joueurs. Il va sortir grandi de ça. »