DUVAL, Jeannette Thibeault



Subitement à son domicile, le 26 septembre 2019, à l'âge de 92 ans, est décédée dame Jeannette Thibeault, épouse de feu monsieur Gaudias Duval, fille de feu Joseph Thibeault et de feu Marie Thibeault. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule vendredi 11 octobre 2019 de 14 h à 17 h et de 19 h à 21h et le samedi 12 octobre 2019 de 9 h à 10 h 30.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Diane, Réjean (Lise Paquet), feu Charlotte (Robert Morin), Denis (Linda Gagné) et Marie-Josée (Martin Surprenant); ses petits-enfants: Éric, Stéphanie, Annie, Jean-François, Marie-Pier, Mélissa, Sébastien et Vanessa; ainsi que ses arrière-petits-enfants, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CLSC de Sainte-Foy pour les bons soins et d'avoir été à son écoute. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation des maladies du cœur et de l'AVC.