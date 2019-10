Débat des chefs: des échanges sur l'environnement lancent le bal

GATINEAU | Dès le début du dernier débat des chefs avant le scrutin fédéral, la chef des verts Elizabeth May s’est présentée comme la seule candidate dans la course à proposer un plan crédible pour lutter contre les changements climatiques.

«Notre programme s’appelle Mission possible parce qu’il l’est. Ce n’est pas facile, mais c’est possible», a insisté Mme May, jeudi, tout en critiquant le fait que le gouvernement sortant de Justin Trudeau ait acheté le pipeline Trans Mountain et donné le feu vert à son expansion.

Le chef libéral a fait valoir qu’il est essentiel de freiner le transport de pétrole par rails qui comporte plus de risques environnementaux, dans un plaidoyer entrecoupé des soupirs d’exaspération de Mme May.

«Je parle du fond du cœur. Greta Thunberg a raison. Notre maison est en feu!» a lancé la chef du Parti vert.

Le chef néo-démocrate s’est aussi attaqué à la crédibilité du premier ministre sortant en matière d’environnement. Jagmeet Singh s'en est également pris au chef du Parti populaire Maxime Bernier et au chef conservateur Andrew Scheer, les qualifiant tour à tour de «Monsieur Pipeline».

Le chef bloquiste Yves-François Blanchet a pour sa part vanté son idée de «péréquation verte» au cours du premier segment du débat de jeudi soir portant sur l’environnement et l’énergie.

L’économie et les finances, l’identité, l’éthique et la gouvernance, la politique étrangère et l’immigration et les services aux citoyens seront aussi abordés lors de cet affrontement en français diffusé sur les ondes de Radio-Canada.