Des candidats du Bloc embarrassants

OTTAWA | Quatre candidats du Bloc québécois ont tenu ou partagé des propos anti-islam sur les médias sociaux, a appris notre Bureau d’enquête.

Caroline Desbiens, de la circonscription de Beauport, Lizabel Nitoi, de Marc-Aurèle-Fortin, Valérie Tremblay, de Chicoutimi–Le Fjord, et Claude Forgues, de Sherbrooke, risquent de devoir s’expliquer au sujet de propos diffusés sur les réseaux sociaux entre 2013 et 2019.

« Les captures d’écran que vous nous partagez sont sans conteste “islamophobes” en ce sens qu’elles participent à promouvoir des préjugés et/ou des croyances erronées à l’égard de l’islam et des musulmans [les musulmans comme “consanguins”, comme “violents”, “violeurs”, etc.] », a réagi par courriel Benjamin Ducol, responsable de la recherche au Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence.

« Les candidats partagent les valeurs et le programme du Bloc québécois. Pour le reste, nous laissons les électeurs en juger », s’est contentée de répondre l’attachée de presse Carolane Landry.

Elle a plus tard ajouté que si ces candidats « ont partagé des idées contraires aux valeurs et au programme du Bloc, dans le passé, ce n’est plus le cas aujourd’hui ».