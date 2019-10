GAGNÉ, Guylaine



À l'Hôpital Laval, le 2 octobre 2019, à l'âge de 60 ans, est décédée madame Guylaine Gagné, conjointe de monsieur Michel Morneau. Elle était la fille de feu monsieur Julien Gagné et de feu madame Murielle Lavoie. Elle était originaire de St-Hubert-de-Rivière-du-Loup et demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueillera jeudi et vendredi les 10 et 11 octobre de 19h à 22h au centre commémoratifoù la famille vous accueillera à compter de 9h30. Madame Gagné laisse dans le deuil son conjoint, monsieur Michel Morneau ; ses enfants: Vicky Gagné (Steve Gagnon), Juliette et Marianne Morneau ; ses petits-enfants : Émile et Rafaelle; ses frères et sœurs : Yolain, Yolaine (feu Michel Frisko), Bruno (Edna Beaulieu), Sylvain, Rémi et Estelle (Sylvain Côté) ; son beau-frère et sa belle-sœur de la famille Morneau: Gilles (Isabelle Cantin) et Claudine (Martin Côté) ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel de l'unité d'oncologie ambulatoire ainsi qu'à celui des soins palliatifs de l'Hôpital Laval (IUCPQ) pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de l'Institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Hopital Laval), 2725, chemin Ste-Foy, Québec G1V 4G5 www.iucpq.qc.ca ou à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau #214, Québec www.cancer.ca