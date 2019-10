LEFRANÇOIS, Laurent



À l'Hôpital de l'Enfants-Jésus, le 24 septembre 2019, à l'âge de 87 ans est décédé Monsieur Laurent Lefrançois, époux de feu Jeannine Rood, fils adoptif de feu Hector Fortin et de feu Marie-Éléonore Deschênes. Il laisse dans le deuil sa sœur : Élizabeth Lefrançois (feu Claude Forté) ; sa filleule : Lucie Forté et la fille de celle-ci Anne-Marie Duguay ; sa belle-sœur : Aline Fournier (feu Laurent Rood) ; ses grandes amies : Louisette Légaré (feu André Parent) et Lise Veilleux (Gilles Delisle), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines de la famille Rood. Merci aux membres des Aînés actifs d'Orsainville. La famille recevra les condoléances au :de 9h à 10h30.La famille souhaite remercier le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Québécoise du cancer. (190 Rue Dorchester #50, Québec, QC G1K 5Y9). Pour rendre hommage à Monsieur Lefrançois, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com.