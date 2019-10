CÔTÉ, Isabelle Fraser



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 26 septembre 2019, à l'âge vénérable de 105 ans, est décédée dame Isabelle Côté, épouse de feu monsieur Bernard Fraser. Née à Lac-à-la-Croix, le 17 mars 1914, elle était la fille de feu dame Julia Côté et de feu monsieur Dorilla Côté. Elle demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àle vendredi 11 octobre 2019 de 19 h à 22 h de même queà compter de 9 h.Madame Côté laisse dans le deuil ses enfants: Marie-Paule (Pierre Desroches), Denise (Roland Talbot), Gilles (feu Oriette Morissette), Muriel (Gilles Roy), André (Carole Pichette), Jean-Marie (Judith Imbeau), Mario (France Lefebvre); ses 21 petits-enfants; ses arrière-petits-enfants; ses arrière-arrière-petits-enfants; ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs: Grace (André Paré), Lucette, Laurencia Gobeil (feu Philippe), Gabrielle Morin (feu Jean-Jules), Magella Lavoie (feu Vianney), Marie Côté (feu Jean-Marie), Roland Fraser; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Isabelle était également la mère de Jacques et Francine, la sœur de: Gilberte (Antonio Bussières), Rose-Yvonne (Gérard Bussières), Thomas-Louis (Thérèse Lavoie), Germaine (Antonio Fortin), Lauréat (Germaine Girard), Thérèse (Lucien Dion), Georgette (Gérard Fortin, Omer Godbout), Mariette (Germain Dumais), Charles (Jeanne Perreault), Lucie (Benoît Bouchard) et la belle-sœur de: Alma Fraser (Rosario Simard), Paul Fraser (Fernande Hébert), Cécile Fraser (Eugène Bussières), Isabelle Fraser (Julien Poisson), Yvette Fraser (Paul-Émile Charron), Émile Fraser (Rita Bélanger), Justin Fraser, Yolande Fraser (Ludger Dufour), tous décédés. La famille remercie tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de votre choix. Les funérailles sont sous la direction de