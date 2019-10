GENDRON, Rolande



À l'I.U.C.P.Q., le 19 septembre 2019, à l'aube de ses 77 ans, est décédée dame Rolande Gendron, épouse de feu monsieur Denis Beausoleil. Elle était la fille de feu dame Annette Caron et de feu monsieur Antonio Gendron. Elle demeurait à Québec.le samedi 12 octobre 2019 de 19 h à 21 hetde 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil son fils et sa fille : feu Éric Beausoleil et Julie Beausoleil (Martin Laverdière); ses bien aimés petits-enfants : Mauranne et Mathis Laverdière; ses dix frères et sœurs : Gisèle, Jean-Louis (Anne-Marie Grenier), Julien (Lisette Gendron), Wilfrid, Julienne (Jean-Paul Tremblay), Roland, Ghislaine, Marie (feu Christian Lavoie), Raynald (Judith Trottier) et Louise (Guy Bélanger). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s.La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel soignant en pneumologie de l'I.U.C.P.Q. pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval), 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc), G1B 0B8, Tél. : 418-656-4999 ou à la Dystrophie musculaire Canada, 506-1425, René-Lévesque Ouest, Montréal (Qc), H3G 1T4, Tél. : 514-393-3522.