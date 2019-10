BOULANGER, Yolande Ouellette



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 7 octobre 2019, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Yolande Ouellette, épouse de feu monsieur Lauréat Boulanger, fille de feu Bona Ouellette et de feu Maria Harpe. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil son fils et ses belles-filles : feu Daniel (Odette Dion) et Alain (Johanne Culet); ses petits-enfants : Charly Boulanger (Marianne Parent), Damien Boulanger (Kim Forgues) et François Boulanger Dion; ses arrière-petits-enfants : Léandre et Siméon, Léonie et Emi; sa soeur : Jeannine Ouellette Boulay; ses beaux-frères et belles-soeurs des familles Ouellette et Boulanger; ainsi que de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix. La famille vous accueillera aule samedi 12 octobre de 13h à 14h30