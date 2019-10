ROCHEFORT, Guy



À son domicile, le 5 octobre 2019, à l'âge de 64 ans et 8 mois, est décédé subitement monsieur Guy Rochefort, fils de monsieur Charles-Édouard Rochefort et de feu madame Fernande Ratté. Il demeurait à Donnacona. La famille recevra les condoléances auà partir de 13 h 30, suivi d'et de là, au cimetière Sainte-Agnès de Donnacona. Guy laisse dans le deuil outre son père, sa fille Katleen (Harold Chantal); ses petites-filles : Jade-Éva et Héléna Chantal; la mère de sa fille feu Claire Bussières. Il était le frère et le beau-frère de : Andrée (Claude Laforest), feu Yvonne, feu Gaétan, feu Max, Gaétane, Serge (Aline Desrosiers), feu Gaston (Maryse Belleville), Manon (Claude Bossé). Il laisse également, Nicole Genest, Louise Villeneuve, son filleul Dave Bussières, son oncle, ses tantes, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Fondation IUCPQ), 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, G1V 0B8, www.fondation-iucpq.org