Honorer un humble

Devant Raymond Lévesque en route vers la centaine et malheureusement sourd comme Beethoven, je me suis dit : « Voilà un géant qui, lui, se fera peut-être oublier... Sa carrière illustre n’a pas conquis les États-Unis, contrairement à Cohen, et il n’a pas le naturel combatif et flamboyant d’une Bombardier. » Heureusement que la chanteuse Marie-Josée Longchamps porte l’œuvre de ce géant sur ses épaules depuis une dizaine d’années.