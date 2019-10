Le bloc opératoire du futur

Des équipes cliniques de L’Hôtel-Dieu de Québec et de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus ont accueilli un polytraumatisé, avec hémorragie intra-abdominale et fracture fémorale, pour s’assurer de consulter un maximum de spécialistes à la fois.

« L’idée, c’est de tester dans un environnement réel les aménagements qu’on imagine. On vit chacun dans un milieu désuet, encombré et dont les fonctionnalités sont limitées parce que les équipements n’ont pas été pensés pour les locaux actuels », explique le D r Pascal Labrecque.

« Si on veut utiliser nos outils sans nuire au voisin, c’est difficile parce qu’on n’a jamais pensé tout ça dans son entièreté. On n’a jamais fait de simulation, ou d’amalgamer dans un espace tous les équipements qui servent à tout le monde, et voir si on peut les faire cohabiter sans conflit. C’est une session qui nourrit la réflexion. »