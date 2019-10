Le Gala Country diffusé à MAtv le 19 octobre

Animée par MC Gilles, la septième édition du Gala Country sera diffusée sur les ondes de MAtv en direct, le samedi 19 octobre à compter de 20 h.

Au cours de la soirée qui se tiendra à la Salle André-Mathieu, à Laval, 14 trophées seront remis aux auteurs-compositeurs de la chanson country francophone canadienne. Karo Laurendeau (7 nominations), Laurie LeBlanc (6 nominations), Yoan (5 nominations) et Matt Lang (4 nominations) ont tous de bonnes chances de savourer la victoire.

Ces quatre artistes sont d’ailleurs finalistes pour le Prix du public, tout comme le groupe Sugar Crush.

Plusieurs prestations viendront dynamiser le prochain Gala Country, dont celles de Brigitte Leblanc, Laurence Jalbert, Matt Lang, Phil G. Smith, Sugar Crush, Reney Ray, Hert LeBlanc et Karo Laurendeau.

Le Gala Country sera offert à MAtv le 19 octobre à 20 h et en rediffusion le lendemain, à 13 h. Tous les samedis, la chaîne consacre une partie de sa soirée à la musique country en proposant les émissions Aller-retour country, Chanson via country et En route vers l’Ouest.