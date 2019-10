Les exaltés

Concernant la bande d’exaltés qui ont bloqué le pont Jacques-Cartier, le centre-ville de Montréal, et qui planifient d’autres « actions citoyennes » du genre un peu partout au Québec...

En quoi ces « coups d’éclat » aident-ils la cause de la lutte aux changements climatiques ?

COMMENT SE TIRER DANS LE PIED

Nommez-moi une personne, une seule, qui a regardé le pont bloqué, les automobilistes pris dans un bouchon de circulation, le centre-ville jammé, et qui s’est dit : « Ouais, c’est vrai, je devrais faire ma part, moi aussi... »

Juste une.

Je veux voir cette personne. Je veux l’entendre.

La réalité est que ces actions stupides ne font rien pour la cause.

Nothing. Nada. Niente.

J’aimerais rappeler aux apôtres de la Congrégation de Sainte Greta que dans l’expression « action citoyenne », il y a le mot « citoyen ».

Les citoyens, il faut les mettre de votre bord. Pas vous les mettre à dos.

Même un enfant de cinq ans comprendrait ça.

« Oui, mais on fait ça pour votre bien ! »

Rien de pire que des fanatiques qui sont convaincus d’agir pour « le bien » de la population.

Non seulement se sentent-ils investis d’une mission divine, mais ils croient que la fin justifie les moyens et que tous les coups sont permis.

Je bloque un pont ? C’est pour ton bien !

Je bloque le centre-ville ? C’est pour ton bien !

Je bloque un aéroport ? C’est pour ton bien !

Vous voulez notre bien ?

Organisez une campagne de boycottage des entreprises qui génèrent des déchets de plastique.

Campez devant l’Assemblée nationale.

Ou faites comme Charles Tarini, un jeune de 16 ans qui a créé la Brigade verte, un groupe d’ados qui manifestent devant des succursales de la SAQ pour forcer la société d’État à récupérer la centaine de millions de bouteilles de vin qu’on enfouit chaque année dans nos dépotoirs.

Faites des actions concrètes, qui n’emmerdent pas les citoyens !

C’est pas nous, les bandits !

UN MOUVEMENT RELIGIEUX

Vous aimez les actions d’éclat ?

Faites comme Steven Guilbeault, qui a escaladé la tour du CN pour déployer une banderole dénonçant les « criminels de l’environnement ».

Ou imitez Hans Marotte, qui a enrubanné la croix du Mont-Royal d’une immense bannière pour prendre la défense du français.

Ces actions ont frappé l’imaginaire... sans faire chier personne !

Les crinqués d’Extinction Rebellion ne cessent de parler de science. Or, ils sont tout, sauf rationnels. On nage ici en pleine ferveur religieuse : le péché, la rédemption, l’Apocalypse...

Et Québec solidaire qui les appuie !

On est au-dessus des lois, maintenant à QS ? C’est Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois qui vont nous dire quelles lois nous devons respecter et quelles lois nous devons briser ?

On est tellement dans le Droit Chemin, à QS, on a atteint un tel degré de pureté et de sagesse que les lois et règlements ne s’appliquent plus à nous ?

On flotte au-dessus du monde ?

Le pire, c’est que ce n’est qu’un début...

Car comme Spiderman, Batman et Superman, les fidèles de Sainte Greta Priez Pour Nous sont investis d’une mission : sauver la Terre et l’humanité.

Coûte que coûte.