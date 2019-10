Ne pas lever le pied

Dans la réalité, l’équipe d’entraîneurs des Alouettes cherche une façon de garder ses joueurs motivés et engagés pour finir la campagne en force.

« Ce que Khari (Jones) nous a dit au cours de la semaine, c’est de ne pas être satisfait par ce que nous avons accompli, a souligné le quart Vernon Adams fils. Oui, on a une place assurée dans les éliminatoires, mais on a encore une chance de remporter le titre de la section Est.

On va contrôler les choses qu’on peut. Gagner un match à la fois. »

Lorsque l’on consulte les conditions météorologiques de Winnipeg, il est possible que la rencontre Alouettes-Bombers se déroule sous la neige. Entre 10 et 15 centimètres de neige étaient attendus jeudi et vendredi.