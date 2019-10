Nouvelle manifestation des chauffeurs de taxi contre le projet de loi 17

L’industrie du taxi va reprendre ses manifestations, jeudi, pour protester contre le projet de loi 17 du ministre des Transports, François Bonnardel.

Les manifestations auront lieu de 9 h à 17 h dans l’ensemble des régions du Québec.

L'Association des taxis des régions du Québec (ATRQ) a toutefois précisé que les services essentiels à la population seront maintenus.

L’ATRQ réclame une compensation plus importante et plus équitable pour les titulaires de permis de propriétaire de taxi, un encadrement plus concurrentiel face aux autres joueurs du transport de personnes et des marchés protégés permettant d’assurer la viabilité de l’industrie québécoise du taxi.

Lundi, le ministre des Transports a annoncé une série de mesures visant à mieux faire accepter son projet, mais M. Bonnardel n’a pas réussi à convaincre l’industrie du taxi.