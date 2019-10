Rousseau propose de construire le pôle d’échanges du tramway ailleurs qu’au Phare

Le conseiller Jean Rousseau invite l’administration Labeaume à construire le futur pôle d’échanges sur Laurier ailleurs qu’au futur Phare du Groupe Dallaire.

Le Journal révélait, jeudi matin, que le projet du Phare était sur la glace pour deux ans en raison des tergiversations de la Ville de Québec qui vient d’embaucher une firme externe pour repenser l’aménagement de cette future plaque tournante du transport collectif à proximité des ponts.

La nouvelle a eu l’effet d’une «petite bombe» selon le conseiller de Démocratie Québec, qui y voit du négatif comme du positif. S’il déplore «l’improvisation de la Ville» dans ce dossier, il voit là néanmoins une occasion inespérée pour «reconsidérer le site» choisi pour implanter le pôle d’échanges.

«C’est un projet qui était loin d’être optimal. Le fait de vouloir réévaluer le pôle est une excellente nouvelle parce qu’on a vu un scénario où le tramway passerait sous les terrains du ministère de la Justice sur Laurier pour finalement faire une ligne droite directement avec Roland-Beaudin, ce qui semble beaucoup plus logique que de s’enfouir sur Lavigerie avec un virage et tout», a-t-il commenté à chaud, quelques minutes après avoir pris connaissance des plus récents développement.

Économies potentielles

Le pôle d’échanges devrait être implanté, selon lui, dans le secteur du stationnement du Canadian Tire au coin de la route de l’Église et du boulevard Hochelaga. Il y aurait peut-être même des économies à la clé, suggère-t-il.

Chose certaine, à ce stade-ci, la Ville doit carrément dissocier son pôle d’échanges du méga-projet du Groupe Dallaire dont le financement n’est pas encore bouclé et dont la levée de terre est à nouveau repoussée, martèle M. Rousseau.

«La réaction d’aujourd’hui montre que la Ville a peut-être trop risqué en pariant sur le projet de M. Dallaire. Le choix qui a été fait de la station au Phare en est un qui est à mon avis purement lié à la volonté du maire de voir naître cette tour. Il est le seul à vouloir ce grand projet.»

Et même si le gratte-ciel de 65 étages et les trois autres tours du projet devaient voir le jour comme prévu dans les prochaines années – ce qui en ferait inévitablement un grand générateur de déplacement à Québec – les usagers du transport en commun ne seraient pas très loin du site qu’il propose, à environ 300 mètres, fait-il valoir.