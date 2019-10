Un curé cherche ses cloches

Le Théâtre des Aînés de Charlesbourg est de retour avec la comédie Ding Dong dominical, en formule cabaret-théâtre, les 15, 16, 22 et 23 novembre, dès 19 h 30, à la salle Pierre-Garon, 748, boulevard Louis-XIV, à Québec. Le père Vidas Gibouleau est curé de Saint-Horace. Il s’est lié d’amitié avec Roland Mageau, maire du village, avec qui il joue aux cartes. Dans deux jours, il doit célébrer le mariage de Roland avec Yvonne, la crémière. Mais au réveil, Vidas est confronté à un problème de... taille. Comment cacher son état aux paroissiens ? Une servante de plus en plus égarée, une future mariée possédée, un détective suspicieux, un représentant du Saint-Siège, une religieuse nymphomane amènent le curé à se demander si le Bon Dieu ne lui en veut pas. Ce, pendant que les cloches manquent toujours à l’appel. Pour réservation : Gaétan de Gongre : 418 653-5243 ou www.theatredesaines.com.

60 ans de mariage

Félicitations à Lorraine Boudreau et Gérard Fréchette, de l’arrondissement Beauport à Québec, qui célèbrent aujourd’hui leur 60e anniversaire de mariage. Le 10 octobre 1959, Gérard épousait sa belle Lorraine après presque six années de fréquentations. Aujourd’hui, le couple a 4 enfants (Alain, Caroline, Jocelyn et Stéphane) et autant de petits-enfants (Pierre-Olivier, Sarah-Maude, Léa et Mathéo). Gérard (Gerry le brigadier pour les intimes) est bien connu à Beauport, puisqu’il aide les enfants à traverser la rue en toute sécurité depuis une vingtaine d’années.

Epiderma et le cancer du sein

L’entreprise québécoise Epiderma s’associe à nouveau cette année à la Fondation cancer du sein du Québec à l’occasion de sa campagne annuelle de sensibilisation. Pour chaque forfait sélectionné (épilation par laser, de traitement de la cellulite ou de remodelage corporel, de peeling et de microdermabrasion) vendu entre le 1er et le 31 octobre 2019 dans l’ensemble de son réseau de 26 cliniques, Epiderma versera un montant de 20 $ à la Fondation. Le président d’Epiderma, Pierre Montminy, espère dépasser le montant recueilli l’année dernière. En 2018, Epiderma a versé 15 700 $ à la Fondation cancer du sein du Québec. Sur la photo, la directrice de la clinique Epiderma de Sainte-Foy, Sylvie Daigle (au centre), et son équipe.

Records battus

La 20e Dégustation de prestige, tenue le 3 octobre dernier au Centre de congrès et d’expositions de Lévis, sous la présidence d’honneur de Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, a été exceptionnelle à tous les égards. Réunissant plus de 700 personnes, représentant la communauté médicale et le monde des affaires et politique, cet événement signature a permis de remettre un montant net de 316 258 $ (un nouveau record) qui sera investi pour le développement de l’Hôtel-Dieu de Lévis. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Francine Bouchard, présidente du comité organisateur ; Guy Cormier, président d’honneur ; Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux ; Maxime Laviolette, directeur général de Dessercom ; et Julie-Suzanne Doyon, présidente du conseil d’administration de la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis.

Anniversaires

Dale Earnhardt Jr. (photo), pilote automobile américain évoluant en NASCAR depuis 1996 et considéré comme le pilote le plus populaire aux États-Unis... Brett Favre, ancien quart-arrière de la NFL avec Atlanta, Green Bay, NY Jets et Minnesota, 50 ans... Daniel Lemire, humoriste québécois, 64 ans... David Lee Roth, chanteur, soliste de Van Halen de 1974 à 1985, 65 ans... Peter Mahovlich, avec le Canadien de Montréal de 1970 à 1977, dépisteur pour les Panthers (LNH), 73 ans.

Disparus

Le 10 octobre 2004. Christopher Reeve (photo), 52 ans, acteur américain (Superman)... 2017. Jacqueline Jefford, 88 ans, actrice française... 2015. Richard Heck, 84 ans, chimiste américain, prix Nobel de chimie (2010)... 2014. Valeri Karpov, 43 ans, hockeyeur sur glace russe... 2013. Scott Carpenter, 88 ans, astronaute américain... 1994. Robert Rivest, 64 ans, commentateur et journaliste sportif... 1985. Yul Brynner, 70 ans, acteur d’origine russe... 1985. Orson Welles, 70 ans, véritable légende du cinéma.