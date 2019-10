Une étape à la fois

Est-ce enfin l’année des Saguenéens de Chicoutimi ? Il est évidemment trop tôt pour le dire, mais plusieurs voient gros pour l’édition 2019-2020 des Bleus. À l’interne, on ne tient rien pour acquis.

La présence de jeunes surdoués à leur deuxième année dans la LHJMQ, en l’occurrence Hendrix Lapierre et Théo Rochette notamment, ainsi que de vétérans d’expérience, dont leur capitaine Rafaël Harvey-Pinard, a fait en sorte que la majorité des observateurs a placé les Saguenéens parmi les équipes favorites pour remporter les grands honneurs cette année.

Ces attentes sont également partagées par les partisans de l’équipe qui n’ont pas vu leur équipe soulever la coupe du Président depuis la conquête de 1994.

« Les attentes sont là, on ne peut pas se le cacher, reconnaît l’entraîneur et directeur général de la formation saguenéenne, Yanick Jean. L’important pour nous est dans notre manière de gérer ça. Il faut faire fi des distractions et les transformer en excitation. Le plus grand danger est de passer à côté du processus, de voir trop loin. On gère au jour le jour. »

Début satisfaisant

Jean ne cache tout de même pas qu’il s’agit d’une belle période pour être à la barre des Sags. L’engouement tout d’abord créé par l’arrivée des Lapierre et Rochette l’an dernier est d’autant plus amplifié cette année.

« C’est plaisant pour tout le monde, autant pour moi que pour les propriétaires de l’équipe. On avait hâte d’arriver à ce stade de notre cycle et d’avoir une base solide. Par contre, tout le monde reste très calme dans la situation. On veut évaluer toutes les sphères de notre équipe d’ici la période des Fêtes. Nos 34 premiers matchs me serviront de période d’évaluation. On va voir ce qu’il nous manque, car on ne veut passer à côté de rien. »

Avant de recevoir la visite des Cataractes de Shawinigan, jeudi soir au centre Georges-Vézina, les Sags montraient une fiche de 4-1-1 à leurs six premières sorties. Un départ qui plaît à l’entraîneur compte tenu du camp d’entraînement pour le moins rocambolesque que l’équipe a vécu.

« Notre camp a été, disons, moyen, a-t-il mentionné. Neuf de nos joueurs ont quitté pour des camps professionnels et on a été aux prises avec un épisode de gastro-entérite qui a touché six joueurs. Je n’ai pas l’impression qu’on a pu utiliser le camp d’entraînement pour progresser en tant qu’équipe. J’ai aimé la maturité démontrée par mes joueurs lors du début de la saison, ils se sont remis au travail immédiatement et notre début s’est mieux passé que je pensais. »

Groleau reviendra-t-il ?

Des neuf joueurs ayant participé à des camps pros, huit sont de retour avec les Sags. Le dernier, Artemi Kniazev, vient tout juste de revenir de San Jose où les Sharks ont aidé leur choix de deuxième tour à se remettre d’une blessure à une épaule subie en août. Le défenseur russe devrait recommencer à jouer bientôt.

Le seul qui n’est toujours pas de retour, c’est le défenseur de 20 ans Jérémy Groleau qui est parvenu à se tailler une place parmi les sept défenseurs réguliers du club-école des Devils du New Jersey, les Devils de Binghamton.

« On n’est pas nécessairement surpris. Les Devils nous ont tenus informés tout au long du processus. On sait à quoi s’attendre depuis la fin de l’année dernière, mais on continue de suivre ce dossier. On lui souhaite de passer la saison chez les professionnels. S’il devait revenir, on va l’accueillir à bras ouverts », a reconnu Jean.

D’ailleurs, avec le retour de Kniazev, les Sags se retrouveront avec trois joueurs européens puisque Vladislav Kotkov et Harijs Brants évoluent également dans le Royaume.

Un défi motivant à Saint-Jean

Photo d'archives Josh Dixon l’avoue, se présenter à l’aréna à chaque jour n’est pas un fardeau pour lui cette année. L’entraîneur des Sea Dogs de Saint-Jean a devant lui un défi de taille. Non seulement doit-il gérer une formation comptant 17 joueurs âgés de 18 ans et moins, mais il doit aussi s’assurer d’aider deux de ses protégés, qui en sont à leur année de repêchage, à bien gérer toutes les distractions qui viennent avec cette saison. Tout ça, en espérant que l’équipe fasse mieux que lors des deux dernières saisons qui se sont soldées avec des fiches de 14 victoires en 2017-2018 et 13 l’an dernier. Si le défenseur Jérémie Poirier est l’espoir le mieux coté du groupe, lui qui est actuellement perçu comme un espoir de première ronde en vue du repêchage de juin prochain, les attaquants Dawson Stairs et Josh Lawrence ainsi que les défenseurs Charlie Desroches et William Villeneuve attirent aussi l’attention. « C’est un défi excitant et qui fait en sorte que j’adore me présenter à l’aréna à chaque jour, mentionne Dixon qui en est à sa troisième saison à la barre des Sea Dogs. On veut s’assurer de permettre à nos jeunes de s’améliorer sur le plan individuel tout en devenant une meilleure équipe. Nous comptons sur plusieurs joueurs dotés de bonnes habiletés offensives et qui ont toujours connu du succès en attaque. Maintenant, on essaie de se concentrer à leur inculquer les bonnes notions de jeu défensif. » Gérer les attentes Dixon a d’ailleurs pris le temps de discuter de l’année de repêchage avec les joueurs concernés. « Ce que je me suis assuré de faire avec mes joueurs, c’est de nous fixer des objectifs et d’identifier les choses qu’ils font bien. Pour nous, c’est un plan de développement à long terme et il est important de ne pas se laisser emporter par les nombreux classements qui sont publiés sur les médias sociaux. L’important, c’est ce que les recruteurs pensent et je m’assure de partager leurs commentaires avec les joueurs concernés. Pour le reste, tout ce que je veux c’est qu’ils se concentrent à se présenter à la patinoire à chaque jour dans le but de s’améliorer et de mettre en pratique les conseils autant des entraîneurs que des recruteurs. » En plus des cinq joueurs déjà mentionnés, les attaquants Brady Burns, Alex Drover et Alexis Bélisle, les défenseurs Kale McCallum et Joona Lehmus et le gardien Noah Patenaude en sont à leur première année d’admissibilité au repêchage de la LNH. Dans le calepin... Les Wildcats de Moncton seront à prendre au sérieux. La semaine dernière, ils ont appris le retour de l’attaquant de 20 ans Jeremy McKenna , libéré de son contrat de la Ligue américaine de hockey par les Flames de Calgary. Ce dernier avait terminé au sixième rang des pointeurs de la LHJMQ l’an dernier avec 97 points en 68 matchs, dont 45 buts. Puis mardi, les Bruins de Boston ont renvoyé leur choix de deuxième ronde en 2018, le défenseur Axel Andersson , à Moncton qui avait acquis ses droits lors du repêchage européen.

Le jeune défenseur Tristan Luneau connaît un fort début de saison avec les Estacades de Trois-Rivières midget AAA, avec 10 points en 10 matchs. L’arrière de 15 ans est considéré comme le meilleur espoir en vue du prochain repêchage de la LHJMQ, mais il a signifié son intérêt à joindre les Badgers du Wisconsin dans la NCAA plutôt que la LHJMQ. Un dossier qui fera couler beaucoup d’encre cette saison.

