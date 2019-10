1er départ pour Jordan Duprey

Jordan Duprey obtiendra son premier départ en carrière samedi après-midi face à McGill.

Profitant des blessures de Marc-Antoine Pivin et Vincent Forbes-Mombleau, l’ailier espacé de 3e année sera le partant du côté large du terrain. «J’avais vraiment hâte d’obtenir ce premier départ, a exprimé Duprey. Ça fait du bien d’être partant et de jouer dès le premier quart pour aider l’équipe.»

«En raison de la qualité du groupe de receveurs, c’est normal à Laval de devoir patienter», de poursuivre le produit des Géants de Saint-Jean-sur-Richelieu. «Je suis excité, mais pas nerveux. Je joue au football depuis tellement longtemps. Cette année, j’ai été habillé à toutes les parties. J’ai joué sur les unités spéciales et en fin de match comme receveur.»

Demi-inséré pendant toute sa carrière, Duprey a été muté comme ailier espacé l’an dernier. «Parce que j’ai joué toute ma vie comme demi-inséré, je n’étais pas à l’aise l’an dernier», a indiqué le receveur de 5 pi 10 po et 160 lb. «Je suis maintenant plus en confiance et plus à l’aise.»

Justin Éthier a pleinement confiance en Duprey. «Il s’est affirmé cette année au camp d’entraînement, mais il n’a pas eu d’opportunités», a souligné le coordonnateur offensif du Rouge et Or. «Il n’a pas froid aux yeux. Je peux garantir qu’il ne sera pas intimidé par le moment.»

Retour au jeu

Promu partant la semaine dernière, Yanis Chihat avait dû déclarer forfait 48 heures avant le match en raison d’une blessure au dos. Ironiquement, l’ailier défensif de 2e année avait disputé son premier match en carrière à McGill. Il avait même été partant puisque Mathieu Betts avait été retiré de l’alignement tout juste avant le match en raison d’une blessure au dos.

«Ça va être différent cette année, a souligné Chihat. Je vais être moins stressé, je connais mieux le cahier de jeux et je veux offrir une meilleure performance. Parce que McGill passe beaucoup, ça va prendre de la vitesse et de l’intensité. Il faudra aussi s’assurer de bien contenir le quart-arrière Dimitrios Sinodinos, qui a bien couru lors du dernier match contre nous.»