Du 8 au 12 janvier 2020, Le Capitole accueillera ce qui est devenu une tradition au fil des 15 dernières années : la fameuse rétrospective humoristique, 2019 Revue et corrigée. Un véritable feu roulant, au carrefour du spectacle de variétés et du théâtre, avec des sketches, des chansons et des imitations, pour faire un retour sur ce qui a marqué la dernière année sur les scènes politique, culturelle et sociale. Sous la direction artistique de nulle autre que Denise Filiatrault, les artistes Suzanne Champagne, François Parenteau, Julie Ringuette, Marc St-Martin et Martin Vachon vous offriront un spectacle à la fois intelligent et hilarant. Marie-Christine a rencontré des membres de l’équipe.

« La revue, c’est gamin, sans prétention, c’est chaleureux, c’est absurde, c’est drôle, c’est fou, c’est généreux. Et je le pense, mais je me le suis fait beaucoup dire! », a déclaré Suzanne Champagne. Elle mentionne aussi que le fait de rire des petits et grands défauts de celles et ceux qui alimentent l’actualité, c’est aussi rire de nos propres travers. « C’est nous qui les avons élus, ces gens-là! », ajoute-t-elle.

Pour sa part, Denise Filiatrault a dit qu’elle considère cette rétrospective comme étant nécessaire. « C’est la santé! Les gens ont besoin de ça. Ils attendent ça. » Voyez le reportage samedi, à l’émission.

Billets : lecapitole.com