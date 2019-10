THIBODEAU, Ruby-Marie



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 7 octobre 2019, à l'âge de 74 ans et 6 mois, est décédée madame Ruby-Marie Thibodeau, fille de feu madame Georgette Moisan et de feu monsieur Irené Thibodeau. Elle demeurait à Québec.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.où la famille recevra les condoléances à compter de 13 h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Elle laisse dans le deuil son fils Martin Duclos (Nancy Gervais); son ex-époux Yves Duclos; ses frères et sœurs: Louise Centeno (Marco Centeno), Johanne Thibodeau (Jean Morin) et Pierre Thibodeau; sa cousine Yvette Moisan, ses cousins et cousines; ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s.