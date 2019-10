Brett Kulak éprouve de «grosses difficultés»

Au lendemain de la défaite de 4 à 2 face aux Red Wings, l’entraîneur-chef de Canadien de Montréal Claude Julien a été appelé à commenter la situation des défenseurs, en particulier les cas de Cale Fleury et de Brett Kulak.

• À lire aussi: Une fête inexistante

• À lire aussi: Match d'ouverture du Canadien: peu à se mettre sous la dent

• À lire aussi: Nick Suzuki dans la salle vidéo

D’abord, le pilote du Tricolore n’a pas révélé quels sont ses plans à l’endroit du jeune Cale Fleury, qui a été retiré de la formation les deux dernières rencontres. Il laisse entendre que la Ligue américaine n’est pas un scénario qu’il écarte actuellement.

«Ce n’est pas une question à laquelle je peux répondre, à savoir quand on le reverra. Pour l’instant, on fouette d’autres chats», d’imager l’instructeur en chef.

«Il ne faut pas paniquer parce qu’il a raté deux matchs. On va gérer ça en temps et lieu. Si le moment vient pour le réintégrer, on le fera. Si on voit que c’est mieux qu’il aille à Laval, ce sera ça.»

Pour Julien, dont les hommes ont subi leur première défaite en temps réglementaire face aux Wings, il est encore trop tôt pour se prononcer au sujet de Fleury, qui s’est taillé un poste après un camp d’entraînement convaincant.

Il n’a été utilisé que pendant 10 min 28 s face aux Maple Leafs de Toronto, samedi dernier.

«On n’est pas rendu là (dans son évaluation), on n’a joué que quatre matchs.»

Même chose pour Kulak

Le partenaire de Fleury à la ligne bleue, Brett Kulak, doit aussi prendre son mal en patience.

L’Albertain avait connu sa meilleure saison l’an dernier, avec 17 points en 57 sorties, mais Julien n’aime pas ce qu’il a vu de lui depuis le début de la présente campagne.

«C’est pour (ses performances en 2017-2018) qu’il est encore ici. C’est évident, a commenté l’entraîneur de 59 ans. Mais on voit un gars qui a connu de grosses difficultés, pas des petites, en début de saison.»

«Il se bat un peu avec la rondelle. On lui donne du recul et nous lui donnerons éventuellement une chance de se reprendre. Nous n’avons pas perdu confiance en lui. Ça fait partie du hockey.»

L’arrière de 25 ans affiche un rendement de -2 avec deux tirs au but. Son temps de glace est passé de 14 min 30 s à 12 min 40 s, samedi dernier, à Toronto.