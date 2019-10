Elvis est en ville

Bravo à Pierre Couture, de Lévis, qui a reçu le 23 septembre dernier, lors d’une séance du conseil de ville de Lévis, la Médaille du souverain pour les bénévoles, qui reconnaît les réalisations bénévoles exceptionnelles de Canadiens partout au pays et célèbre tout un éventail de réussites et de contributions bénévoles. Pierre Couture est impliqué auprès de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs depuis plus de 25 ans. En plus d’être membre du conseil d’administration régional, il agit à titre d’instructeur et moniteur bénévole et enseigne également les techniques de chasse et le maniement sécuritaire des armes et supervise tous les moniteurs bénévoles de sa région. Sur la photo, il reçoit sa médaille des mains du maire de Lévis, Gilles Lehouillier, au nom de la gouverneure générale.