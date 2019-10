Enfin de nouveaux propriétaires pour les Alouettes?

Les Alouettes de Montréal pourraient avoir de nouveaux propriétaires dans les prochains jours.

Selon les informations rapportées vendredi soir par le journal The Gazette, une entente serait sur le point d’être signée entre les frères Peter et Jeffrey Lenkov, et le président directeur général de Claridge Pierre Boivin.

Selon le quotidien montréalais, les frères Lenkov obtiendraient 51% des parts de l’équipe tandis que Boivin et Claridge en auraient 49 %. L’entente pourrait être signée d’ici les 10 prochains jours.

Les Alouettes ont été mis en vente en mai dernier par la famille Wetenhall, qui a participé à la recherche de nouveaux propriétaires avec la Ligue canadienne de football (LCF).

Officiellement, la formation montréalaise est la propriété de la LCF depuis le 31 mai.

Originaires de Montréal mais résidant en Californie, les frères Lenkov avaient démontré leur intérêt à acquérir l’équipe au cours de l’été et avaient entrepris des négociations avec le commissaire de la ligue Randy Ambrosie.