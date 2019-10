Festin d’automne

Il y a déjà plusieurs jours que votre estomac gargouille à l’idée d’un festin entre amis pour la longue fin de semaine. Maintenant qu’on y est, qu’allez-vous manger ? Voici quelques idées pour accueillir l’automne goulûment.

Qui n’a jamais trouvé de réconfort dans un risotto bien riche et bien garni ? Le multi-cuiseur (4 litres) Risotto Plus de Breville permet de cuisiner un risotto sans devoir le remuer ! En plus, il peut cuire des repas à la vapeur, saisir des aliments pour en emprisonner les saveurs, garder au chaud. De plus, sa cuve de cuisson sert aussi de plat de service. Il s’agit d’un outil indispensable à la préparation de festins automnaux.