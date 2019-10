Festival Lafrenière

Lafrenière compte maintenant 22 points en neuf parties. Dmitri Zavgarodnyi a amassé trois passes tandis que l’autre membre du premier trio de Serge Beausoleil, Cédric Paré, a un but et une passe. « On a bien commencé, par la suite, on a mis un peu trop de dentelles et en 3e on est revenu en force », a analysé l’entraîneur de l’Océanic, Serge Beausoleil.