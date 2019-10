Gala Créateurs d’emplois

Le mardi 15 octobre, les 38 entreprises ayant contribué le plus à la création et au maintien d’emplois au Québec seront honorées à l’occasion du gala des Prix Créateurs d’emplois du Québec 2019. Ce troisième rendez-vous se tiendra au Centre des congrès de Québec devant près de 1000 personnes. Des gens d’affaires, chefs d’entreprises, entrepreneurs, gestionnaires et représentant du gouvernement seront présents à l’événement, dont l’animation a été confiée à Pierre Gingras, chroniqueur au Journal de Québec.

« Le gala des Prix Créateurs d’emplois du Québec c’est un événement rassembleur devenu un incontournable et rendant hommage à la réussite de l’entrepreneuriat québécois dans les 17 régions administratives du Québec, a déclaré M. Pierre Dolbec, président de la Corporation des parcs industriels du Québec. Parce que l’emploi c’est la fierté de bâtir et d’innover, c’est aussi la croissance de l’économie, c’est la richesse collective, mais c’est également un moteur de prospérité. »

Quatre grands prix nationaux seront remis à cette occasion : le Grand Prix Créateur d’emplois et de prospérité du Québec, le Grand Prix Coup de cœur et Créateur de prospérité du Québec, le Grand Prix Créateur d’emplois – Innovation et Productivité et, nouvellement cette année, le Grand prix spécial Bâtisseur et Créateur d’emplois – 50 ans du Conseil du patronat du Québec. En plus de ces quatre grandes distinctions nationales, deux prix régionaux seront remis pour chacune des 17 régions du Québec; les prix Champions récompensent les plus importants créateurs d’emploi dans leur région et les prix Coup de cœur sont décernés aux entreprises qui ont contribué de façon exemplaire à la création ou au maintien d’emplois dans leur secteur par leurs innovations ou leurs stratégies.

