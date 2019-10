Importante saisie de stupéfiants à Limoilou: un enfant de 3 ans était sur place

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) a procédé à une importante saisie de stupéfiants dans une résidence du quartier Limoilou où se trouvait notamment un enfant âgé seulement de 3 ans.



La saisie a mené à l’arrestation de deux suspects sur place, une femme de 26 ans et un homme de 27 ans, pour possession et trafic de stupéfiants.



Sur les lieux, les policiers ont saisi 31 grammes de cocaïne, 8600 comprimés de méthamphétamine, 336 buvards de LSD, 45 grammes de haschich, 325 ml de GHB, 78 grammes de cannabis illicite, 15 grammes de «shatter» (concentré de cannabis à vapoter), 28 grammes de MDMA (ectasy), 33 815$ en devise canadienne, deux cellulaires, une arme à plomb et un véhicule.



L’enfant qui se trouvait sur place a été pris en charge par le Directeur de la protection de la jeunesse. Les deux suspects sont présentement détenus et devraient comparaître aujourd’hui.

