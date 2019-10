Jonathan Roy: simplicité volontaire

Il y a deux ans, alors qu’il était à la croisée des chemins, Jonathan Roy a entrepris un «road trip» aux États-Unis. Il rêvait depuis longtemps de simplifier sa vie, de vivre au jour le jour comme un nomade et de cumuler les kilomètres tout en admirant différents paysages inspirants. Pour celui qui chante «Keeping Me Alive» , la philosophie du «less is more» est synonyme de bonheur.

Jonathan, quelle a été l’étincelle de départ pour initier ce «road trip» de plusieurs mois aux États-Unis?

Jusqu’au début de ma vingtaine, ma vie était hyper encadrée, d’abord avec le hockey de niveau compétitif et après, avec la musique. À l’époque où j’ai pris part à une tournée à travers le Québec et en Europe avec la troupe de la comédie musicale Don Juan, j’ai regardé mes amis partir avec leur sac à dos à la découverte du monde, et bien honnêtement, je les ai enviés.

Même si vous aimiez beaucoup ce que vous faisiez?

Oui. Je n’aurais changé de vie pour rien au monde, mais je savais qu’au fond de moi, j’avais un petit côté nomade. Il y a deux ans, alors que je traversais une remise en question professionnelle, j’ai vendu mon condo et mon auto, puis j’ai fait l’acquisition d’un van, pour prendre la route vers les États-Unis. Je désirais du même coup simplifier ma vie; j’ai rassemblé tout ce que je possédais dans mon véhicule récréatif.

Quel itinéraire avez-vous suivi?

Je suis partie vers la Californie, sans agenda précis. J’ignorais où j’allais coucher et comment entretenir mon VR. Heureusement, les adeptes de ¨van life¨ forment une communauté tissée serrée. Pour trouver par exemple des endroits où dormir, j’allais consulter des sites web, des forums, des blogues de gens qui avaient fait le même type de voyage.

Dormiez-vous aux abords de l’autoroute?

Le premier mois, non. Je dormais dans des campings, histoire d’apprivoiser la vie en VR, parce que je n’avais aucune expérience en la matière. C’est d’ailleurs là que j’ai appris, grâce à un bon samaritain, comment vider les réservoirs d’eaux usées de ma cuisine et de ma salle de bain; il était temps! (rires) J’ai toujours eu un petit côté autodidacte, alors pour le reste de l’entretien de mon van, j’ai regardé — croyez-le ou non — des vidéos sur YouTube!

Quels endroits avez-vous visités?

L’Utah, le Nouveau-Mexique, le Nevada, l’Arizona, la Californie, la Basse-Californie, le Colorado, le Nebraska, le Dakota du Sud, la Floride, la Caroline du Sud, le Vermont, le New Hampshire, le Maine et plusieurs endroits au Québec. Comme ma femme étudie à HEC, elle vient me rejoindre de temps à autre quand je suis sur la route; parfois, des amis l’ont fait aussi, mais la plupart du temps, j’étais seul avec mon chien, Rocky.

Vous avez donc appris à apprivoiser la solitude!

Je suis parti dans le but de mieux me connaître, et le fait d’être seul m’a aidé à faire le point sur ma vie. En plus, comme j’étais avec mon chien, jamais je ne me suis senti totalement seul. Et il y avait aussi la musique! Ce voyage m’a inspiré plusieurs titres de mon prochain album.

À quand votre prochaine escapade?

Pour l’instant, je reste au Québec, pour la tournée promotionnelle qui accompagne ma chanson «Keeping Me Alive», le premier extrait de mon nouvel album. Je prévois reprendre la route dès l’arrivée des premiers flocons, question de fuir un peu l’hiver. Je dois préparer ma tournée, qui débutera au printemps prochain, et je la ferai à bord de mon van, en profitant d’un décor différent chaque matin!

Jonathan a sorti la chanson «Keeping Me Alive» et travaille à un nouvel album. Suivez-le sur Facebook.