La troisième fortune mondiale et PDG de Louis Vuitton, Moët et Hennessy s’est fait 5 milliards de dollars en 48 heures

Le Français Bernard Arnault est déjà la personne la plus riche d’Europe et la troisième plus riche du monde. Mais sa fortune vient de faire un bond exceptionnel en l’espace de 48 heures, gagnant cinq milliards de dollars américains, rapporte Forbes.

Bernard Arnault est le PDG et président du conseil d’administration de l’entreprise de luxe LVMH qui détient 75 marques composées, entre autres, de Louis Vuitton, Moët & Chandon, Christian Dior, Hennessy, Céline et Bulgari.

Bernard Arnault - AFP

Sa fortune est aujourd’hui estimée à 99,2 milliards de dollars après que les ventes et les actions de son groupe aient augmenté respectivement de 17% et 5,6%.

Bernard Arnault a commencé son aventure dans le domaine du luxe il y a près de 35 ans lorsqu’il a racheté l’entreprise de textile en faillite qui détenait la marque Christian Dior.

AFP

Il a ensuite revendu toutes les entreprises détenues par ce conglomérat excepté Dior et s’est servi des fonds récoltés pour acheter une part considérable de LVMH qui lui octroyait le contrôle de la compagnie.

Il vit dans les quartiers chics de Paris et dépense sa fortune notamment dans l’art, ornant sa demeure parisienne d’œuvres d’Andy Warhol ou de Pablo Picasso.

AFP

Malgré la récente augmentation de sa fortune, M. Arnault reste la troisième fortune du monde.

Les 5 personnes les plus riches du monde (en dollars américains)

Jeff Bezos, Propriétaire d’Amazon - 108,5 milliards $

AFP

Bill Gates, Fondateur de Microsoft – 105,6 Mds $

AFP

Bernard Arnault, PDG de LVMH – 99,2 Mds $

AFP

Warren Buffett, Propriétaire de Berkshire Hathaway – 82,8 Mds de dollars

AFP

Amancio Ortega, Fondateur de Zara – 70 Mds de dollars