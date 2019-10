Légère hausse du taux de chômage

Le taux de chômage dans la région de Québec a connu une légère augmentation au cours du troisième trimestre de 2019 passant de 2,4% à 3% par rapport au trimestre précédent.

Entre le second et le troisième trimestre, on enregistre un recul de 10 800 personnes en emploi.

«Le recul supérieur de l’emploi à celui de la population active explique en partie la hausse du taux de chômage», affirme Émile Émond, économiste, pour Québec International.

«La population active a enregistré un recul de 8 200 personnes, portant le total à 460 800 individus actifs au troisième trimestre. Pour sa part, le nombre de chômeurs a légèrement augmenté entraînant du même coup une hausse du taux de chômage dans la région», a-t-il ajouté.

Le taux de chômage enregistré dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Québec demeure toutefois le plus faible au Canada devançant Toronto (5,8%), Montréal (5,5%) et Vancouver (4,6%).

«Depuis le début de l’année, la croissance du marché de l’emploi de la région est toujours appréciable. Toutefois, on constate, comme attendu, un ralentissement dans la seconde moitié de 2019», a indiqué M. Émond.

Selon lui, le resserrement du marché de l’emploi en début d’année ne pouvait être soutenable tout au long de l’année, notamment dans un contexte de rareté de main-d’œuvre et d’incertitude sur les marchés mondiaux.