Mon sac pour toi signature

Le sac à main signature spécialement créé par Kanevas dans le cadre de la campagne de financement Mon sac pour toi pour le YWCA et le Y des femmes de Montréal est maintenant en vente. Polyvalent, ce sac, qui peut être converti en sac à dos, en bandoulière ou en tour de main, a été imaginé par la célèbre journaliste et blogueuse mode Lolitta Dandoy. Les profits issus de la vente de ce magnifique accessoire mode aideront le YWCA et le Y des femmes à poursuivre leur mission auprès des femmes qui se trouvent en situation précaire. Faites d’une pierre deux coups : gâtez-vous tout en soutenant d’autres femmes : monsacpourtoi.com