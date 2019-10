Nick Suzuki dans la salle vidéo

Blâmé par l’entraîneur-chef Claude Julien pour son manque de combativité plus tôt cette semaine, le jeune attaquant du Canadien de Montréal Nick Suzuki admet qu’il doit être plus intense au moment de se battre pour la rondelle.

«J’ai regardé des vidéos avec Kirk (Muller) et j’ai parlé à Claude avant la rencontre (de jeudi face aux Red Wings de Detroit), a indiqué Suzuki, cité par "Le Journal de Montréal". Je ne crois pas que mon niveau de compétition soit un problème, je suis une personne compétitive de nature. Mais je dois être plus intense dans mes batailles contre des joueurs plus gros et plus forts dans la LNH.»

En quatre matchs depuis ses débuts dans la Ligue nationale, Suzuki a récolté une mention d’aide. Il affiche par ailleurs un différentiel de -1.