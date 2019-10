Quiz «Investir en Bourse»: Testez vos connaissances

Des informations sur des crimes financiers.

La valeur totale d’une bourse.

Un portefeuille hypothétique composé de plusieurs actions représentatives d’un marché ou d’un secteur donné.

En effet!

Cela permet d’indiquer la tendance du marché. Il n’est pas possible d’investir directement dans un indice, mais il est possible d’investir dans des portefeuilles indiciels qui suivent un certain indice boursier.