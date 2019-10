Quand l’homme de ta vie ne l’est pas vraiment

À « Une mère peinée » qui racontait le refus de son nouveau chum de la partager avec la famille de ton fils, je fais une mise en garde. Si cet homme, comme te l’a dit Louise, n’aime pas passer un week-end par mois avec ton petit-fils (qu’il trouve bruyant) et ses parents (qui l’ennuient), tu devrais te poser des questions sur ses sentiments véritables.

J’en ai connu un du genre il y a quelques années et j’ai perdu deux ans de ma vie à me priver de voir mes proches pour ne pas le perturber. Crois-le ou non, il m’a plaquée là quand il a trouvé une blonde avec une piscine dans sa cour, ce que je n’avais pas. Sur terre il y aura toujours des profiteurs et celui-là me semble ressembler à celui que j’ai croisé.

Une femme heureuse

Comme je le lui disais, il est difficile de bâtir une relation solide et en confiance avec quelqu’un qui ne nous accepte pas dans la totalité de ce qu’on est.