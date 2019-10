En octobre, le mouvement Québec ville en rose de la Fondation du CHU de Québec, présenté par Québecor, bat son plein! Jusqu’au 27 octobre, plus de 85 édifices de la région de Québec seront illuminés de rose, signe de mobilisation des gens en appui au Centre des maladies du sein. Tout au long du mois, les porteurs de lumière s’illustrent en s’engageant pour la cause et en organisant des initiatives originales pour amasser des fonds. Parmi eux, le président d’honneur de Québec ville en rose, M. William Trudel, président fondateur et chef de la direction de Trudel Corporation, qui se montre très proactif et qui mobilise de nouveaux partenaires et porteurs de lumière masculins fiers d’appuyer la cause à ses côtés.

Plus de 1 200 personnes reçoivent un diagnostic de cancer du sein au Centre des maladies du sein, ici, à Québec. Ce sont autant de vies qui basculent. Soutenez cette importante cause en donnant à la campagne d’un porteur de lumière. Chaque don compte et permet au Centre de continuer à offrir des traitements de haut niveau et à mettre de l’avant des initiatives qui visent à humaniser encore davantage les soins. Information et dons : quebecvilleenrose.ca