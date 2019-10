Salon des Mariés de Québec, les 19 et 20 octobre

Un mariage prévu l’été prochain ? Ne manquez donc pas de vous rendre au 34e Salon des Mariés, les 19 et 20 octobre prochain, au Centre de foires de Québec. Plus de 150 exposants seront sur place pour aider les futurs mariés ou les organisateurs de célébrations dans la planification de cet important événement.

Pendant deux jours, fleuristes, locateurs de salle, traiteurs, pâtissiers, photographes, animateurs, musiciens, bijoutiers et autres experts capables de vous aider à vivre un moment mémorable seront regroupés sur place et heureux de vous offrir conseils, promotions et inspiration. Au Salon, vous aurez l’occasion d’échanger en personne avec des fournisseurs potentiels et de juger si vous avez envie de leur confier l’un des moments les plus importants de votre vie.

Mesdames, si vous êtes à la recherche de la robe parfaite, que ce soit une robe de mariée ou encore une tenue de bouquetière ou même pour un bal de finissants, le Salon est la destination de choix. La Maison Victoria sera d’ailleurs sur place pour offrir plus de 400 robes à partir de 295 $. Pour obtenir un avant-goût des tendances, voyez le reportage de Pleins feux, samedi.

► Billets et information : groupeproexpo.com/maries