Samuel Blais a la confiance de Craig Berube avec les Blues

L’attaquant québécois Samuel Blais joue un rôle important chez les Blues de St. Louis depuis le début de la saison, lui qui évolue régulièrement sur le deuxième trio aux côtés de Ryan O’Reilly et de David Perron.

Blais, 23 ans, a récolté quatre points en autant de matchs, donnant ainsi raison à l’entraîneur-chef Craig Berube de lui faire confiance. L’athlète originaire de Montmagny a notamment inscrit le but gagnant dans une victoire de 3 à 2 face aux Stars de Dallas, samedi dernier. Après une victoire de 6 à 4 obtenue face aux Sénateurs à Ottawa jeudi soir, Blais accompagnera les Blues pour un affrontement face au Canadien de Montréal, ce samedi, au Centre Bell.

«J’aime Sammy Blais, confiait l’entraîneur-chef des Blues, durant les récentes séries éliminatoires, lors d’une entrevue accordée au Journal. Il aime le jeu robuste, il est intense et il contrôle bien la rondelle. Je sens qu’il peut bien cadrer avec O’Reilly et Perron.»

Binnington devant le filet

Guidé par son flair, Berube a une fois de plus utilisé Blais avec les mêmes compagnons de trio, mais Tyler Bozak a aussi eu l’occasion de jouer avec O’Reilly et Perron à Ottawa. Si Blais a été blanchi de la feuille de pointage face aux Sénateurs, O’Reilly a terminé la rencontre avec un but et trois mentions d’aide tandis que Perron a marqué à deux reprises, dont une fois sur le jeu de puissance.

L’éclosion de Blais, qui a aussi évolué sous les ordres de Berube dans la Ligue américaine chez les Wolves de Chicago en 2016-2017, survient alors que l’attaquant Robert Thomas a raté le début de la saison en raison d’une blessure au haut du corps.

À propos du match de samedi contre le Canadien, le gardien Jordan Binnington devrait être à son poste, lui qui avait cédé le filet à Jake Allen, jeudi, à Ottawa.