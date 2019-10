Scheer dévoile finalement son plan de retour à l’équilibre budgétaire

Les conservateurs d’Andrew Scheer ont finalement dévoilé leur plateforme électorale chiffrée afin d’indiquer aux Canadiens comment ils comptent parvenir à l’équilibre budgétaire en cinq ans tout en évitant les coupes dans les services à la population.

«Nous allons éliminer 1,5 milliard $ en subventions aux entreprises rentables, réduire l’aide étrangère de 25 %, mettre fin au gaspillage pour de coûteux consultants et des bureaux vides, et contrôler les dépenses et investir l’argent de l’infrastructure dans un délai responsable et structuré», peut-on lire dans le dernier cadre financier des principaux partis fédéraux à être dévoilé avant le scrutin du 21 octobre.

Les troupes de M. Scheer comptent aller chercher la plupart de leurs nouvelles sources de revenus en priorisant dans les dépenses faites par le fédéral en infrastructure, a expliqué M. Scheer vendredi en point de presse à Tsawwassen, en Colombie-Britannique. Ils comptent ainsi engendrer 1,3 milliard $ d’économies dès 2020-2021. Au terme de cinq ans, les conservateurs pensent ainsi pouvoir mettre de côté un total de 18 milliards $.

Rappelons toutefois que les mandats fédéraux ne s’étalent que sur quatre ans. Initialement, M. Scheer promettait d’atteindre l’équilibre budgétaire en deux ans.

La deuxième principale source de nouveaux revenus brandie par les conservateurs viendrait de l’ensemble de mesures de rationnement rassemblées sous une vaste catégorie appelée «Autres réductions des dépenses de fonctionnement».

«Chaque année, le gouvernement fédéral dépense des milliards de dollars pour des consultants, des déplacements et des conférences. Partout au pays, des milliers de mètres carrés de bureaux sont sous-utilisés, mais les loyers sont toujours payés», énumère la formation politique, dans sa plateforme, pour présenter cette série de mesures.

On compte par exemple privilégier les conseils de fonctionnaires plutôt que de faire appel à des consultants externes, contrôler les dépenses de l’État en matière de frais de déplacement et d’hébergement ainsi que de réduire de 30 % les espaces de bureau du gouvernement.

L’ensemble de ces mesures regroupées sous «Autres réductions des dépenses de fonctionnement» permettrait d’économiser 14,4 milliards $ sur cinq ans, estime-t-on.

Les troupes d’Andrew Scheer estiment par ailleurs pouvoir dégager de 410 millions $ à 610 $ annuellement en prélevant un impôt sur le revenu des géants du web.

«Comme c’est le cas en Europe, nous allons prélever un impôt de 3 % sur les revenus des entreprises qui offrent une plateforme de médias sociaux, un moteur de recherche ou un marché en ligne aux Canadiens», explique-t-on.

Le plan conservateur comprend un total de 49 milliards $ en nouvelles dépenses, toujours sur cinq ans.