Un bon défi pour la ligne offensive

Un des duels les plus intéressants du match entre le Rouge et Or et McGill qui prendra l’affiche samedi après-midi au stade Percival Molson mettra aux prises la ligne offensive lavalloise et la ligne défensive des protégés de Ronald Hilaire.

D’un côté, le Rouge et Or mise sur un front offensif expérimenté qui compte trois joueurs élus sur les équipes d’étoiles canadiennes l’an dernier. De l’autre, le plaqueur Andrew Seinet-Spaulding est le meilleur joueur à sa position dans le RSEQ et un bel espoir en prévision du prochain repêchage de la LCF.

« Seinet-Spaulding est le meilleur plaqueur du RSEQ, a mentionné le centre Samuel Lefebvre. Il est bon et intelligent, mais ce n’est pas un surhomme. On l’a affronté plusieurs fois au cours de notre carrière et on sait qu’on mise sur les éléments pour le gérer. »

« McGill ne fait rien de compliqué, mais il le fait bien, poursuit le produit des Faucons de Lévis-Lauzon. Andrew est toujours actif, à l’image de gars comme Hudon (Jean-Philippe) et Paré (Alexandre). Il faudra éviter de tenter de trop en faire et demeurer dans le système. Ce sont des gars que j’ai côtoyés avec les équipes du Québec et du Canada et ils sont à maturité. »

Samuel Thomassin a lui aussi bon espoir que le Rouge et Or mise sur les éléments pour freiner le front défensif de McGill. « Il faudra travailler les cinq ensemble et avec les centres-arrières et les ailiers rapprochés, a souligné le garde 5e année. Dans le premier match contre McGill, on n’a accordé aucun sac. On mise sur un quart-arrière (Thomas Bolduc) qui prend de plus en plus confiance. »

Glen Constantin abonde dans le même sens que Lefebvre. « Seinet-Spaulding est très bon et c’est un des meilleurs plaqueurs au Canada, a indiqué le pilote lavallois, mais nous avons trois All Canadians sur la ligne offensive. On avait géré différemment nos combinaisons en deuxième demie lors du premier match et on avait mieux fait pour courir le ballon. Ils utilisent beaucoup le blitz. »

En raison de la suspension d’une partie à Tristan Fleury, McGill ramènera-t-il Hudon comme maraudeur, lui qui a retrouvé sa position naturelle de secondeur cette année ? « Je ne sais pas ce qu’ils vont faire, mais Hudon est plus dérangeant quand il est dans la boîte que lorsqu’il évolue comme maraudeur, a mentionné Lefebvre. Il est plus dérangeant quand il est prêt du ballon. C’est un exemple à suivre pour les joueurs à petit gabarit. Il compense avec sa vitesse et un cœur gros comme le stade. »

Changements

Quatre joueurs disputeront leur premier match cette saison, soit le demi de coin Hugo Larue, le demi défensif Edris Jean-Alphonse, l’ailier espacé Mathieu Hudon et le nouveau receveur Amani Murura Malinda.