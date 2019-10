Un nouveau Cochon Dingue sur la rue Saint-Jean

Un nouveau Cochon Dingue ouvrira ses portes sur la rue Saint-Jean dans les anciens locaux du restaurant Pizzeria d’Youville. L’investissement atteindra les 2 millions $.

«Nous cherchions depuis longtemps à nous établir sur la rue Saint-Jean, une des artères les plus animées de Québec», indique dans un communiqué Pierre Moreau, président-directeur général de Restos Plaisirs, le groupe propriétaire de la chaîne Cochon Dingue.

C’est à la fin du mois de décembre prochain que Pizzeria d’Youville fermera ses portes. Par la suite, Restos Plaisirs amorcera les travaux pour rénover et mettre aux couleurs du Cochon Dingue le local situé à proximité de la porte Saint-Jean.

Le restaurant devrait accueillir ses premiers clients au printemps 2020.

Restos Plaisirs possède aujourd’hui cinq succursales le Cochon Dingue dans la grande région de Québec. L’entreprise compte près de 1000 employés, 13 restaurants et deux boutiques de prêt-à-manger sous les enseignes : Café du Monde, Paris Grill, Lapin Sauté, Cochon Dingue, JAJA, Ciel! Bistro-bar et Restos Plaisirs – boutique et traiteur.