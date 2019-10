Un record pour Lise Dion

Lise Dion vous invite chez elle... ou presque! En effet, le 26 mars 2020, l’humoriste chouchou des Québécois montera sur scène à la Salle Albert-Rousseau pour la 175e fois, alors qu’elle y présentera de nouveau son dernier spectacle, Chu rendue là. C’est la première fois qu’un humoriste cumule ce nombre de représentations dans cette salle qui en a vu passer, des artistes et des productions. Il y a fort à parier que ce record sera souligné avec éclat.

Pascale Robitaille l’a rencontrée dans ces lieux qui sont devenus pour Lise Dion une deuxième maison. Elles ont parlé bien sûr de l’évolution de la carrière de l’humoriste, mais aussi de ses liens avec la ville de Québec. « Québec, c’est de l’amour pur. Ça a été comme un coup de foudre, quand je suis arrivée. Même encore, on est arrivés hier soir et je regardais Québec et je me disais "Câline, que j’aime ça venir ici" », a-t-elle confié.

Lise Dion présentera son spectacle en décembre prochain. Il est toujours temps d’obtenir des billets pour les représentations du 12 au 14 décembre, ainsi que pour celles du 26 au 28 mars : sallealbertrousseau.com