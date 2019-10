ANGERS, Madeleine



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 7 octobre 2019, à l'âge de 84 ans et 5 mois, est décédée madame Madeleine Angers, épouse de monsieur Fernand Deschênes. Elle était la fille de feu madame Cécilia Setter et de feu monsieur Albert Angers. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 11 h à 14 h.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Jocelyne (Yvon), Sylvie (Jean-Marc), Fernand Junior (Lilianne), Lucie, Céline (Michel) et Manon (François); ses petits-enfants: Mélanie, Jean-François et Anne-Sophie, Michaël, Carl et Kevin, Karine, Dany et Maxime, Sandra, Christian et David, Matthew et Cynthia; arrière-petits-enfants: Tommy, Jessy, Britany, Zachary, Loïk, Lyvia, Nathan, Evan, Delphine, Augustin et Maxélie; ses frères et ses sœurs: Rose, Thérèse, Marguerite, Gisèle, Hélène, Jeanne-D'Arc, Jacques et Pierre; ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Deschênes et Angers; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.